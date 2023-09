Si barrica in casa e si getta dal terrazzo al secondo piano: ricoverato in codice rosso

Spinetta Marengo – È finito all’ospedale in codice rosso l’uomo di 37 anni che ieri poco dopo mezzogiorno, dopo essersi barricato in casa, si è buttato dal terrazzo del suo alloggio al secondo piano in Via Gambalera, sfracellandosi nel sortile e rompendosi entrambe le gambe. S’era barricato in casa e qualcuno ha dato l’allarme per cui sul posto si sono portati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118 per negoziare la sua uscita. Ma per tutta risposta l’uomo ha tentato il suicidio gettandosi dall’altezza di circa otto metri. Soccorso dai medici del 118, è stato ricoverato in codice rosso.