Biogas a Valenza: carta canta

Valenza – Una determina del Comune di Valenza diramata venerdì ha messo in allarme tutti coloro che in città sono contrari all’insediamento dell’impianto biogas già previsto nella strada Nuova Fornace e richiesto dalla società Valenza Po Green Energy. Nella determina dirigenziale del settore Ambiente del Comune di Valenza si legge che il Comune concede l’autorizzazione paesaggistica per opere di adeguamento stradale nel tratto Villabella-Mirabello legate alla costruzione dell’impianto in oggetto. La cosa è sospetta anche perché lo stesso sindaco Maurizio Oddone aveva detto di non saperne nulla ma poi ha dichiarato che è una semplice documentazione sulla chiusura della vicenda dopo la sospensione da parte della Provincia. La sospensione sarebbe dovuta al fatto che la società Valenza Po Green Energy non avrebbe rispettato i tempi per le integrazioni al progetto che erano state chieste in sede di Conferenza dei Servizi. Inoltre, se fosse arrivata l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, la società proponente avrebbe acquistato il terreno. A questo punto sarebbe possibile ripresentare il progetto e realizzare le opere di viabilità, contrastate dalla frazione Villabella e dal Comitato No-Biogas. Non basta perché nel caso in cui Valenza Po Green Energy acquistasse l’intera area, altre società che volessero proporre un impianto simile avrebbero la strada spianata. In sostanza ci sarebbe un precedente. Ecco spiegato perché il comitato contro l’insediamento nutre molte perplessità in proposito.