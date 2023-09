Calcio Serie C – l’Alessandria distrutta senza appello dal Lumezzane

Alessandria (Alessandria 0 – Lumezzane 3) – Oggi al Mocca i Grigi hanno veramente toccato il fondo prendendo tre gol dal Lumezzane davanti al proprio pubblico rimasto senza parole. Dopo la sconfitta di misura esterna per 1-0 sul campo dell’Arzignano Valchiampo, dopo la sconfitta sonora di oggi resta all’ultimo posto in classifica con un punto, frutto di un pareggio e quattro sconfitte. La differenza reti è di -3 con due gol realizzati e cinque subiti. Invece il Lumezzane, dopo la vittoria interna 2-0 sul Fiorenzuola, si ritrova con sei punti in classifica, a pari merito con la Triestina, frutto di due vittorie e altrettante sconfitte. Grigi ancora sconfitti, stavolta per tre a zero in casa contro il Lumezzane. I nostri hanno giochicchiato per mezzora poi basta, un po’ poco per sperare in un risultato positivo. S’è visto qualcosa di buono all’inizio della ripresa, con Sepe e Rossi. Già sotto per uno a zero, i Grigi hanno mollato completamente nel recupero nel corso del quale hanno preso due pappine in due minuti. Roba da torneo dei bar. Scatenati i tifosi che hanno contestato vibratamente il patron Enea Benedetto.

Alessandria: Liverani L. (Portiere), Ciancio S., Ercolani L., Rota A., Rossi E., Sepe A. (dal 12′ st Anatriello G.), Nichetti M., Mastalli A., Nunzella L. (dal 40′ st Giubilato L.), Pellegrini L. (dal 27′ st Ghiozzi M.), Gazoul M.. In panchina: Belgiovine D., Gueli D., Jeremy M., Mame A., Pellitteri A., Ronci A., Vaughn C., Virano R. (Portiere).

Lumezzane: Galeotti C. (Portiere), Regazzetti S., Dalmazzi A., Pogliano C., Righetti S., Moscati M., Pesce S., Ilari C. (dal 16′ st Poledri M.), Malotti M. (dal 30′ st Spini C.), Gerbi E. (dal 42′ st Pisano E.), Cannavo K. (dal 17′ st Capelli A.). In panchina: Basso Ricci A., Deratti J., Filigheddu S. (Portiere), Greco E. (Portiere), Kolaj A., Parodi G., Scremin G., Taugourdeau A., Troiani M.

Gol: al 30′ pt Malotti M. (Lumezzane) , al 45’+1 st Poledri M. (Lumezzane) , al 45’+3 st Capelli A. (Lumezzane).

Ammoniti: al 35′ pt Rota A. (Alessandria), al 5′ st Ciancio S. (Alessandria), al 7′ st Sepe A. (Alessandria), al 14′ st Nunzella L. (Alessandria), al 23′ st Pellegrini L. (Alessandria) al 8′ st Gerbi E. (Lumezzane), al 27′ st Pogliano C. (Lumezzane), al 40′ st Dalmazzi A. (Lumezzane), al 43′ st Righetti S. (Lumezzane), al 45′ st Galeotti C. (Lumezzane).