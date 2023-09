Caos in Comune: si dimette la dirigente Monocchio, Acos allo sbando, bilancio comunale da paura

Novi Ligure – Mercoledì 20 settembre s’è tenuta la commissione bilancio sul consolidato, ma la relazione non è stata fatta dall’assessore competente o dal dirigente di riferimento in quanto hanno chiamato un consulente esterno, tale dottor Mensi. Quindi è del tutto evidente che né il sindaco Muliere, né il suo vice Tedeschi, né l’assessora Carraturo, né la dirigente Lorenza Monocchio si sono sentiti di relazionare un disastro. Questi compagni in sei mesi hanno distrutto il Comune di Novi per cui non hanno il coraggio di dire la verità sulla situazione in cui versano le casse della città, con la multiservizi-stipendificio Acos che sta fallendo anche a causa della riduzione dell’utile di ben il 95% di Gestione Acqua. Oscar Poletto ha fatto una domanda precisa in proposito ma Mensi ha risposto evasivamente dicendo di aver lavorato sui dati per cui non spetta a lui contestualizzare. La domanda attende ancora risposta mentre il disagio tra i dirigenti aumenta al punto che la stessa dirigente Lorenza Monocchio, in palese rotta di collisione con la giunta e coi colleghi trinariciuti e super raccomandati, ha dato le dimissioni lasciando il Comune di Novi con 3 soli dirigenti: Roberto Moro che dovrà occuparsi di tantissimi settori (finanziario, personale, cultura, sport, sociale, turismo), il comandante dei vigili Armando Caruso e il dirigente dell’ufficio tecnico e urbanistica architetto Dario Grassi. Così il segretario Generale Pier Giorgio Cabella e la Giunta Muliere si ritrovano un Comune allo sbando, completamente disorganizzato, male amministrato, senza divisione adeguata delle competenze, il tutto a danno dei poveri novesi. Da alcune indiscrezioni pare che il dirigente Moro, per seguire tutti i settori di sua competenza che sono raddoppiati dopo le dimissioni della dottoressa Monocchio, voglia nominare molte posizioni organizzative e, così facendo, sarà intaccato il fondo dei dipendenti: in parole povere tutti si troveranno la 14esima diminuita. Speriamo che trovino un’altra soluzione.