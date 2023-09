Schiuma esce dalla Boero e raggiunge un parcheggio: intervengono i Vigili del Fuoco

Tortona – Per cause in corso di accertamento verso le sei di stamane dal polo logistico di Tortona della ditta Boero, storica azienda genovese che produce vernici e solventi, magazzino con sede in Frazione San Guglielmo sulla Strada Statale 211, è uscita una notevole quantità di schiuma che ha raggiunto anche il parcheggio vicino. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Per fortuna tutto si è risolto e l’area è stata bonificata.