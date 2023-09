Supercoppa Pallacanestro – Derthona disintegrata dal Brescia

Brescia (Germani Brescia 86 – Bertram Derthona 63) – Alla prima uscita ufficiale di ieri sera della stagione di Pallanestro, sono state sepolte dalla realtà dei fatti, tutte le speranze del Bertram Derthona che alla prima della stagione – la semifinale di Supercoppa al PalaLeonessa di Brescia – è letteralmente scomparsa. Imprecisione nei tiri, approssimazione, timidezza, sono state le cause di un disastro inaspettato. Il leitmotiv del match vede la Bertram in grande difficoltà nell’attaccare con continuità l’area e ai limiti dell’impaccio in alcune situazioni di gioco. Qualche progresso in finale di primo tempo scongiura il – 20. Il Brescia non ha bisogno di forzare avendo di fronte un avversario in evidente affanno e può permettersi anche giocate spettacolari per divertire il caloroso pubblico di casa.

Germani Brescia 86 – Bertram Yachts Derthona 63 (23-8; 22-19; 20-18; 21-18)

Brescia: Christon 9, Gabriel 6, Bilan 10, Burnell 6, Massinburg 15, Tanfoglio ne, Della Valle 20, Petrucelli 9, Cobbins 4, Cournooh 2, Akele 5, Porto ne. All. Magro

Derthona: Zerini 10, Dowe 1, Candi 6, Tavernelli 2, Strautins ne, Baldasso 13, Severini, Daum 3, Obasohan 16, Weems 2, Thomas 8, Radosevic 4. All. Ramondino

Foto da Lega Basket