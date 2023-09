Calcio Serie D Girone A – Pinerolo e Derthona danno vita a un match nervoso, risultato a occhiali

Pinerolo – Finisce 0-0 tra Pinerolo e Derthona con i Leoncelli che non trovano la rete della vittoria nonostante l’arrembante finale. Poche emozioni per la squadra di Daidola che, al netto dei precedenti pareggi, questa volta ha cercato con maggiore intensità la vittoria. Undici iniziale solito per il Mister ospite: le due punte Merkay e Samb appoggiate alle spalle da Gulli in sostituzione di Manasiev. Derthona a quota sei punti che dista solo tre lunghezze dalla prima posizione. Partita in cui si fa sentire il nervosismo e quindi avara di occasioni da rete. Le uniche due occasioni importanti capitano sui piedi di Gulli che però non riesce a concretizzare: prima un tiro da fuori poi successivamente un colpo di testa alto.

Pinerolo – Derthona 0-0

Pinerolo: Gilli, Amansour, Gerevini, Ozara, Ciletta, Tonini, Miglietta, Palladini, De Righi, Andretta Ceschin. A disp. Cavalieri, Cappai, Bongani, De Letteris, Orlando, De Dominicis, Pepe, Bellucci, Coulibaly. All. Rignanese.

Derthona: Sattanino, La Cava, Amaradio, Rossi, Tognato, Tambussi, Sacca, Nani, Samb, Gulli, Merkay. A disp. Cizza, Dall’Olio, Daffonchio, Andrini, Karkalis, Licco, Procopio, Casazza, Gueye. All. Daidola.

Arbitro: Dasso di Genova.