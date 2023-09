Camion si ribalta e schiaccia un’automobile: morto l’automobilista

Arborio (VC) – Tragedia alle prime luci dell’alba. Per cause in corso di accertamento un uomo di 38 anni alla guida della sua automobile è morto dopo che la sua vettura è stata travolta e schiacciata da un camion. La vittima stava tornando a casa dopo aver terminato un turno di lavoro quando il mezzo pesante – che trasportava candeggina – s’è ribaltato investendo in pieno il veicolo. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e una squadra del 118 intervenuta per tentare di soccorrere l’automobilista che purtroppo non ce l’ha fatta.