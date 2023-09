Incendio in un appartamento al quinto piano: si pensa che sia doloso

Ovada – Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio divampato ieri pomeriggio in un appartamento al quinto piano d’un condominio in Corso Martiri della Libertà. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio in quanto hanno avuto ragione delle fiamme in meno di un’ora. Sul posto s’è portata anche una squadra del 118 che per fortuna non ha dovuto intervenire in quanto non si registrano feriti. Intanto i Carabinieri stanno svolgendo le indagini per stabilire l’esatta causa dell’incidente.