Lavori davanti all’ospedale, ma non si capisce se i privati potranno raggiungere il Pronto Soccorso

Novi Ligure – Da ieri, lunedì 25 Settembre fino a sabato 7 Ottobre, dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00, cambio della viabilità per lavori di posa della fibra ottica. In Via Raggio, divieto di sosta e senso unico alternato, contrassegnato sulla mappa col colore giallo. Nei tratti interni (ad esclusione delle proprietà private) – Via Domenico Figini – Via Giacomo Demicheli – Via dell’Ospedale, divieto di sosta e di circolazione, contrassegnato sulla mappa con il colore rosso. Per la verità con l’ordinanza firmata dal capo dei Vigili Armando Caruso, si informa che in deroga vanno i mezzi di soccorso, ma non si fa cenno al fatto se un privato possa con la propria auto raggiungere il Pronto Soccorso. Come al solito i dirigenti del Comune non si spiegano e sarà il caos per quindici giorni in zona ospedale a causa del senso unico alternato, con le auto che non potranno superare i 30 all’ora. Successivamente i lavori proseguiranno in Via Ovada, nel tratto compreso tra Via Mascagni e Corso Piave, dove sono previste anche brevi sospensioni complete della circolazione stradale. Quindi si proseguirà per Via Capannina, Via Donizetti (con divieto di sosta su tutta la carreggiata), Corso Piave (tra Via Ovada e Via Rattazzi), Piazza Pernigotti, Via Pietro Isola (tra Via Acquistapace e Via Pavese), Via Antica Genova, Via Marconi (su tutta la via vige la chiusura al traffico) fino a Via Oneto. Ma lì, per fortuna, non c’è l’ospedale.