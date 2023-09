Operaio investito da un camion in manovra sulla A7: traffico rallentato

Gropello Cairoli – Viabilità rallentata stamane sulla A7 Milano – Serravalle – Genova, verso Milano, a causa d’un incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle otto e che ha visto coinvolto un operaio di 42 anni, investito da un camion mentre lavorava in un cantiere, per cui ha riportato un trauma grave all’addome e al bacino. L’uomo è stato portato in Codice Rosso al San Matteo di Pavia. Il traffico in direzione Milano, fra Casei Gerola e l’uscita di Pavia Sud – Gropello Cairoli è rimasto bloccato per circa tre ore. La auto sono state fatte uscire a Casei Gerola.