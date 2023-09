La minoranza di centrodestra in consiglio comunale lascia l’aula per protesta

Alessandria – Una volta erano i social-comunisti ad abbandonare l’aula del consiglio comunale quando entravano i rappresentanti del Movimento Sociale Italiano. Lo facevano in segno di protesta contro i “neofascisti” da loro non graditi. Per la legge del contrappasso oggi sono i consiglieri di destra a lasciare l’aula in segno di protesta contro la maggioranza di sinistra colpevole, secondo loro, di non tener conto nei dovuti modi delle critiche. La clamorosa presa di posizione è delle nove di ieri sera mentre era in corso il consiglio comunale. In una nota congiunta diramata in serata dalla minoranza si legge che la protesta è dovuta alla “totale assenza di democrazia e pluralismo nella discussione di mozioni e ordini del giorno. La maggioranza che sostiene il sindaco Abonante se la suona e se la canta, assolutamente sorda e indifferente rispetto al crescente disagio sempre più palese in città, che noi abbiamo il compito di evidenziare in aula. Se i nostri ordini del giorno e le nostre mozioni – continua il comunicato della minoranza – non sono neanche degne di discussione, è inutile rimanere lì a fare tappezzeria. Ma se questa maggioranza continuerà ad ignorare le troppe emergenze cittadine la situazione di Alessandria non potrà che peggiorare”.