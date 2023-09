Mentre si allena in bici cade e sbatte la testa: è grave all’ospedale

Pecetto di Valenza – È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Alessandria il giovane di 15 anni che ieri sera verso le otto, mentre era in sella alla sua Mountain Bike, è caduto lungo la pista “Bike Park” battendo la testa. Il giovane è stato subito portato all’Ospedale di Alessandria. Si stava allenando insieme ad altri biker, tesserati per la società La Fenice, che gestisce la pista. Subito soccorso dai tecnici della Asd (Associazione sportiva dilettantistica), ha ricevuto le cure anche del personale Avis, presente sul posto. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118.