Riscoprire l’eredità di Lina Guenna Borgo in un seminario al Polo Universitario di Asti

Asti (da La Voce di Asti) – Nell’arco dell’intera giornata di sabato prossimo (30 settembre), il Polo Universitario astigiano ospiterà il convegno “Sulle tracce di Lina Guenna Borgo”, nell’ambito del quale verrà svelata la pubblicazione “Eredità Educativa di Lina Guenna Borgo”.

Il volume – che presenta un percorso di riflessione, condivisione e valorizzazione delle tematiche educative e storiche, approfondite nel testo scritto tutto al femminile – vede coinvolte sei autrici, che da punti di vista differenti ci “raccontano” la personalità di Lina e la storia dell’Educatorio (primo asilo laico astigiano); in cui viene analizzato il suo metodo che pone le distanze dal metodo Montessori (coevo di Lina Borgo), perché meno rigoroso e più consono alla creatività che Lina Borgo percepisce essere viva e presente nei suoi alunni.

Nel testo si affronta, con attenta analisi, il grande tema della didattica per Competenze che Lina aveva già intuito e inserito nel pensiero del suo metodo. L’opera conclude la sua panoramica con le significative esposizioni delle insegnanti che ancora oggi, in una continuità pedagogica, utilizzano le sue proposte didattiche quali il laboratorio teatrale, i legnetti per creare costruzioni e gli strumenti della lavagnetta e del “pavimento” per il disegno.

Al termine della presentazione, seguiranno gli interventi dei relatori con pillole di metodo, volte a sottolineare l’apprendimento giocoso della letto-scrittura e della matematica. Tale approccio, avrà uno sviluppo nel percorso di formazione organizzato dall’Aimc, con esperti, che si terrà nell’imminente autunno.

Il seminario, ad ingresso libero e moderato dall’insegnante Monica Avidano, è promosso dall’Associazione Culturale “Le donne della Lina (Lina Guenna Borgo)” in collaborazione con l’Associazione AIMC sezioni di Asti e di Nizza, con l’apporto della Cassa di Risparmio di Asti della, della “Tenuta Santa Caterina” di Grazzano Badoglio, con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, del Polo Universitario “Rita Levi Montalcini”, della “Fondazione Goria”, dell’Associazione culturale Davide Lajolo, dell’Istituto Comprensivo 1 di Via Sardegna 5, dell’Istituto Benedetto Alfieri di Asti e del Comune della città di Asti.