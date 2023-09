Agricoltore muore dopo essere finito sotto il suo trattore ribaltato

Roccaverano (AT) – Ennesimo incidente in campagna che ha visto un agricoltore di 83 anni perdere la vita schiacciato dal suo trattore che si era ribaltato. La tragedia si è consumata ieri verso mezzogiorno sulle colline della langa astigiana in località Moretti Copalli. La vittima è Federico Spada di Monastero Bormida che in mattinata aveva raggiunto il suo appezzamento di terra per effettuare alcuni lavori quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e a una squadra del 118, il pesante veicolo s’è ribaltato e l’anziano contadino è stato sbalzato a terra prima di essere investito in pieno dal mezzo. Gli ispettori dello Spresal hanno compiuto un sopralluogo. Non ci sono indagati, anche se un’informativa verrà comunque inviata alla procura di Alessandria, competente per territorio.