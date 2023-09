Carambola di auto lungo la provinciale per Tortona

Tortona – È di tre feriti il bilancio d’uno spettacolare incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le tre lungo la Strada Provinciale 95 tra Castelnuovo Scrivia e Tortona, in località Cascina Torrione, all’altezza del centro ippico. Tre sono le auto coinvolte e tre i feriti, tre conducenti delle vetture, uno dei quali è stato estratto dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco giunti sul posto insieme a due ambulanze del 118 e a una pattuglia della Polizia Municipale di Tortona. Il tratto di strada in direzione Tortona è stato chiuso per circa due ore onde permettere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente e la bonifica dell’area.