In consiglio comunale si doveva discutere il bilancio ma il parere dei revisori non è arrivato per tempo e l’assessora competente non c’era

Novi Ligure – Strano consiglio comunale quello di ieri sera. Infatti la riunione verteva sul bilancio ma l’assessora competente, Carlotta Carraturo (nella foto), non c’era. Ma alla richiesta da parte della minoranza di tornare in commissione, la maggioranza ha voluto procedere alla votazione del documento più importante per un Ente Pubblico. Non basta perché il parere dei revisori dei conti è arrivato a tempo scaduto, cioè ieri in giornata invece di lunedì. Per questo motivo la presidente del consiglio ha convocato un consiglio in quanto non è arrivato il parere per tempo. Tuttavia c’è da rilevare che i revisori dei conti invitano il Comune a fare chiarezza “sulla mancata coincidenza fra crediti e debiti rilevati in sede di consolidato dal Comune rispetto alle Partecipate e a intraprendere le conseguenti iniziative necessarie a far sì che tali differenze vengano riallineate nell’esercizio 2023”. Insomma: il bilancio non quadra con quello delle partecipate, i revisori hanno fatto pervenire il loro documento contabile di controllo fuori tempo per cui i consiglieri non lo hanno potuto consultare, e l’assessora competente è sparita.