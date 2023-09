Parto indolore a Casale Monferrato

Casale Monferrato – Parto indolore all’Ospedale di Casale Monferrato. Si tratta d’un insieme di procedure in grado di far mantenere alla paziente la percezione delle contrazioni e dei propri movimenti riducendo al contempo il dolore. Il servizio sarà gestito da un team di professionisti che garantirà l’assistenza in stretta collaborazione tra anestesisti, ginecologi, ostetriche e i pediatri dell’Ospedale di Casale Monferrato. Nei primi mesi di avvio e fino al prossimo anno la procedura sarà offerta solo a pazienti selezionate in base a criteri clinici dall’equipe ostetrica e anestesiologica: le future mamme devono seguire un percorso che inizia con il consulto del ginecologo che potrà consigliare il parto indolore d’intesa con la paziente. A seguito di questa prima indicazione sarà effettuata una visita anestesiologica per partoanalgesia che stabilirà se il servizio possa essere erogato. I primi parti indolore sono previsti nei mesi di ottobre e novembre.