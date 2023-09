Vercelli con Valeria Straneo per la raccolta fondi da devolvere a Cardiologia

Vercelli – Sarà la maratoneta alessandrina Valeria Straneo a fare da testimonial alla “Si cammina con il cuore”, la camminata non competitiva organizzata dal Soroptimist Club Vercelli, in calendario domenica 8 ottobre. Si tratta d’una marcia di 5 chilometri dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari per raccogliere fondi da devolvere al reparto di Cardiologia dell’ospedale di Vercelli per l’acquisto di nuova strumentazione. Le malattie cardiovascolari in Italia rappresentano ancora la principale causa di morte, essendo responsabili del 34, 8% di tutti i decessi (31, 7% nei maschi e 37, 7% nelle femmine). In particolare, secondo i dati Istat 2018, la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9% di tutte le morti (10, 8% nei maschi e 9% nelle femmine), mentre gli accidenti cerebrovascolari dell’8, 8% (7, 3% nei maschi e 10, 1% nelle femmine). Valeria Straneo ha accolto con entusiasmo l’invito anche se gli organizzatori le hanno chiesto di rallentare il suo passo, perché altrimenti i partecipanti non riusciranno a starle dietro. La camminata ha il patrocinio di diversi enti, tra cui Asl Vercelli, Dedalo, Comune di Vercelli, Coni, Atletica 78, e Sesia Running Vercelli e il sostegno di diversi sponsor. Domenica 8 ottobre ritrovo alle 9:30 con partenza alle 10:00 dal cortile della scuola musicale Vallotti che, insieme al Mac, ha sostenuto la logistica dell’appuntamento. Il percorso si snoda lungo piazza Cugnolio, Corso Italia, Corso Marconi, Viale Torricelli, Corso Rigola, Corso Matteotti, Via Viviani, Corso Bormida, Corso Tanaro, Corso Avogadro di Quaregna, Viale Rimembranza, Corso Palestro, Via Farini e cortile Mac Vallotti. Iscrizioni già aperte: nel negozio di Antonella Leonardi in via Foa 29 con una quota minima di 10 euro.

Foto tratta da “Bio Correndo”