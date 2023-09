Iren avrebbe acquisito Egea

Alba – Ieri sera è arrivata la notizia (ufficiosa ma certa) che Egea ha preferito l’offerta del gruppo Iren, cui fanno riferimento i Comuni di Genova, Torino e Reggio Emilia. Scartata quella presentata da Thaleia tramite il fondo statunitense Dk (Davidson Kempner Capital). Una scelta – ancora da ratificare – arrivata in fretta, anche perché le casse di Egea sono in rosso e tra un po’ inizia l’anno termico, quindi c’è la necessità di stipulare i contratti per tutto il gas necessario a garantire i contratti di riscaldamento. Nei prossimi giorni il processo dovrebbe completarsi.