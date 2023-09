La dottoressa Monocchio lascia Novi per andare a fare il vice segretario comunale a Fresonara: come sempre avevamo ragione noi, voila

Novi Ligure – Mentre qualcuno affermava il contrario mentendo, noi abbiamo pubblicato la notizia che la dottoressa Lorenza Monocchio aveva dato le dimissioni da dirigente del Comune di Novi, e oggi è arrivata puntuale la conferma di quanto da noi riportato in quanto Monocchio è stata assunta dal Comune di Fresonara come vice segretario comunale a partire dal 25 settembre (cioè da quattro giorni) quando noi di Alessandria Oggi, come sempre in beata solitudine, abbiamo pubblicato la notizia delle sue dimissioni il 24 settembre. In quella notizia avevamo scritto che la dottoressa Lorenza Monocchio dirigente amministrativa del Comune di Novi non aveva relazionato sul bilancio in quanto era dimissionaria.