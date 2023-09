Perenne Disastro Ferrovie: ora tornano i treni Asti – Acqui (boh?)

Acqui Terme – Gli enigmi più pestiferi non si discostano molto dalle decisioni squinternate e quasi mai funzionanti di quei fenomeni delle Ferrovie Italiane (ma come fanno i concorsi? O sono tutti raccomandati dai sindacati?). Ora qualcuno sussurra che qualcosa si muove nel panorama dei trasporti ferroviari dell’Astigiano e Fabio Bellora del Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile (poi ci spiegheranno cosa vuol dire) dichiara che dopo il successo della riattivazione della linea Asti-Alba (quale successo?) la Regione ha previsto di introdurre dal 16 ottobre due coppie di corse aggiuntive a quelle esistenti dal lunedì al venerdì sulla tratta Asti Acqui. Speriamo che non succeda come per la riattivata tratta Casale-Mortara quando i treni sono subito partiti e arrivati in ritardo.