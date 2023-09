Calcio serie C – Grigi: undici fantasmi in campo

Alessandria (Alessandria 0 – Pro Sesto 2) – Per l’Alessandria Calcio 1912 è veramente un brutto momento, uno di quelli da dimenticare preso, tra i peggiori della sua storia. I tifosi al Mocca, dopo le due pappine prese dai nostri opposti a una non trascendentale Pro Sesto, ammainano le bandiere ed escono dallo stadio increduli. Contestato il presidente Enea Benedetto ritenuto il massimo responsabile di questo crollo, negli occhi e nella mente di chi era presente allo stadio di Alessandria resta il film d’un incontro triste, desolante sotto tutti i punti di vista. In campo questa Alessandria lascia spazio all’avversario che ne approfitta e al 44′ va in vantaggio con un quasi autogol di Rota che devia malamente un tiro di Barranca. Nel secondo tempo i nostri ci provano ma si fanno annullare un gol di Pepe poiché l’arbitro vede una fallo precedente forse di Anatriello. A questo punto l’incontro scivola verso il nulla e i Lombardi raddoppiano con Barranca al 32′.

Alessandria-Pro Sesto 0-2

Alessandria (4-4-2): Liverani; Ciancio, Giubilato (36’ st Ghiozzi), Rota, Nunzella (25’ st Pagliuca); Sepe (26’ st Pellegrini), Mastalli, Nichetti, Rossi; Anatriello (36’ st Ercolani), Manneh (1’ st Gazoul). All. Zaza.

Pro Sesto (3-4-3): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Mapelli, Sala, Ferro, Maurizii; Florio (11’ st Santarpia), Barranca, Arras (25’ st Petrelli). All. Parravicini.

Gol: 44’ aut. Rota, 32’ st Barranca.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Ammoniti: Giubilato, Nichetti, Florio, Rota, Ciancio, Sepe, Rossi, Del Frate.

Corner: 1-2.

Recuperi: 2+5.