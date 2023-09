Detenuto del Camerun lancia una sedia contro un ispettore del carcere che finisce all’ospedale

San Michele (Alessandria) – Mercoledì mattina un detenuto di 39 anni originario del Camerun s’è scagliato con violenza contro un agente della polizia penitenziaria nel carcere di San Michele perché non aveva ottenuto un trasferimento. Prima ha dato in escandescenze poi, quando è arrivato un ispettore capo, ha iniziato a scaraventare in aria i mobili dell’ufficio della Sorveglianza generale per poi colpire l’agente con una sedia inseguendolo minaccioso al punto che l’agente è stato costretto a scappare in una zona filtro del piano per cercare di mettersi in salvo. Ricoverato all’ospedale di Alessandria, i medici gli hanno dato due settimane di prognosi. Lo stesso detenuto circa un mese aveva ferito al polso un assistente della polizia penitenziaria.