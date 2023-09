Nominato il nuovo Cda di “Gestione Acqua” mentre Muliere parla a vanvera

Novi Ligure – Il sindaco Rocchino Muliere ha nominato i componenti del Cda di Gestione Acqua (Gruppo Acos Spa), che sono: Lara Repetto, Stefano Gabriele, Vittorio Risso (quota Acos Spa Novi), da Tortona e Voghera invece arrivano Antonella Daffonchio e Roberto Bonacina (quota ASMT Tortona-Voghera). Desta qualche perplessità la decisione di Muliere di nominare i due di Acos, Lara Repetto ma soprattutto Vittorio Risso, un A.d. che accumula cariche (?), mentre Stefano Gabriele non ha nessuna competenza in merito in quanto fa l’operaio ed è anche volontario, sia della Parrocchia di San Pietro che dell’associazione “Ascolta l’Africa”, già in lista “20xNovi” ma si era dimesso dal consiglio comunale poiché estromesso dalla giunta a favore di Gianfilippo Casanova attuale assessore all’Urbanistica. Nonostante quello che afferma Rocchino Muliere, confermiamo che Gestione Acqua (Gruppo Acos) ha perso ben il 95% dell’utile, fornisce acqua inquinata, gestisce un acquedotto-colabrodo con perdite dappertutto, per cui è stata perfino estromessa dal PNRR per il bando sulle reti idriche. Le sciocchezze non le scriviamo noi ma le dice il sindaco. Inoltre ci preme precisare che i nostri unici padroni sono i lettori.