Calcio Serie D, Girone A – Un Derthona corsaro mette all’angolo il Gozzano

Gozzano (Gozzano 0 – Derthona 2) – Vittoria per due a zero del Derthona in trasferta sul campo del Gozzano, le reti: al 35’ pt Samb che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa sfruttando una uscita a vuoto del portiere e insacca. Raddoppio su azione personale di Gulli al 9 ’st che salta un uomo e conclude: palla che si infila nell’angolano basso alla sinistra del portiere. Successo meritato per gli uomini di mister Daidola che ottengono il quinto risultato utile consecutivo. Turno infrasettimanale Mercoledì contro il Chisola al Fausto Coppi.

Gozzano – Derthona 0-2

Gozzano: De Duca; Di Giovanni, Gemelli (39’ st Scarpa), Cicagna (25’ st Cento), Pluvio; Pennati (28’ st Cannataro), Piraccini, Turato, Capelluppo; Ferrari, Montalbano. In panchina: Chiappini, Santi, Di Paola, Ferrari, Infantino, Lettieri, Schettino. All. Schettino

Derthona: Sattanino; Amaradio (29’ st Daffonchio), Karkalis, Rossi; Toniato (26’ st Manasiev), Tambussi (29’ st Nani), La Cava, Procopio, Gulli, Samb, Merkay. In panchina: Cizza, Dall’Olio, Licco, Cassama, Saccà, Gueye. All. Daidola

Gol: pt 35’ Samb; st 9’ Gulli

Arbitro: Borghi di Modena