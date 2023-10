Da Movimento Cristiano Lavoratori Alessandria – Manifestazioni in onore di San Francesco 4 ottobre 2023

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria è anche quest’anno impegnato nel Comitato per le onoranze al Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, che si svolgeranno con un programma particolarmente articolato. In collaborazione con la Casa di San Francesco e la Diocesi di Alessandria, si terrà la deposizione dei fiori alla statua del Santo, nell’area d’angolo di piazza Carducci, il 4 ottobre alle ore 11. Parteciperanno autorità, scolaresche dell’istituto comprensivo Vochieri-Carducci, associazioni di volontariato. Dopo una breve riflessione su San Francesco e Alessandria nel salone delle scuole elementari, alcuni bambini della scuola primaria si recheranno a rendere l’omaggio floreale al monumento, che raffigura San Francesco, mentre ammansisce una lupa. Un miracolo avvenuto anche in Alessandria quando il poverello d’Assisi, nella prima decade del 1200, si era recato nella nostra città. La Santa Messa solenne, presieduta da Mons. Vescovo, Guido Gallese, chiuderà la giornata del 4 ottobre alle ore 18,00 presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù in via San Francesco. Il 6 ottobre il Movimento Cristiano Lavoratori continuerà, con un nutrito programma, le onoranze al santo. Ecco il suo svolgimento: ore 16,00: Visita alla sede provinciale del nuovo patronato SIAS-MCL in via San Francesco ore 16,30: Momento di preghiera al santuario del Sacro Cuore di Gesù (San Francesco) guidato da Padre Daniele ore 17,15: Chiostro di Santa Maria di Castello – Incontro con la Presidente de I Marchesi del Monferrato, dott. Emiliana Conti ore 18,00: Museo della Gambarina: Talk show dal titolo: I passi di Francesco: la Chiesa di Alessandria, guidato da Efrem Bovo. Parteciperanno al dibattito: Piercarlo Fabbio, Alfonso Conte, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Padre Daniele Noè, Cherima Fteita, Elio Tardito. L’0iniziativa è realizzata in collaborazione con il Museo della Gambarina di Alessandria.