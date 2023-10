Donna in acqua nel Tanaro salvata dai pompieri e ricoverata all’ospedale

Alessandria – Una donna è stata recuperata dai Vigili del Fuoco mentre era aggrappata ad alcuni rami nel Tanaro. Non sono ancora chiari i motivi per cui era finita in acqua, e non si esclude neppure un gesto estremo di cui si sarebbe pentita subito ed ecco spiegato il motivo delle urla e del disperato tentativo di salvarsi in preda al panico. È accaduto poco prima di mezzogiorno nel tratto del fiume tra il ponte Tiziano e quello della ferrovia. Qualcuno s’è accorto di quanto stava succedendo e ha dato l’allarme. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono arrivati insieme ai Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche una squadra del 118 che, dopo le prime cure del caso, ha trasportato la donna all’ospedale.