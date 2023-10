Ex Ilva: con le assemblee e gli scioperi non si risolve niente

Novi Ligure – Francamente la tiritera dell’Ilva ha stancato un po’ tutti. I sindacati si agitano e i dipendenti che hanno voglia di lavorare si sistemano altrove, gli altri no. Genova è in subbuglio in vista dell’assemblea che si terrà lunedì mattina alle 7 nella portineria dell’ex Ilva di Cornigliano, quasi come se un’assemblea risolvesse problemi che i massimi dirigenti, come il dimissionario Bernabé – che non è uno scemo – non è riuscito a risolvere. Niente, sarà sciopero per protestare sul mancato accordo di giovedì a Roma tra che si è tenuto a Roma giovedì quando il Governo ha annunciato una verifica su Arcelor Mittal (che resta il socio di maggioranza della compagine) affinché rispetti gli impegni sul “rilancio dell’impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti”. Intanto la produzione in tutti gli stabilimenti, quello di Novi compreso, con la cassa integrazione sempre più ampia, e il contribuente paga. Vorremmo sommessamente informare i sindacati (i sindacalisti professionisti ci sguazzano fra scioperi, occupazioni, manifestazioni, assemblee, tanto, loro, lo stipendio lo prendono sempre pagato dai contributi dei lavoratori) che con i comnvegni e gli scioperi non si risolvono i problemi. I lavoratori vistuosi l’hanno capito e hanno tagliato la corda. Intanto riparte l’ennesima trattativa con Mittal, mentre l’altoforno 5 di Taranto, fondamentale per tutta la produzione del gruppo, resta fermo. E con gli scioperi non riparte. Per Genova c’è poi il discorso dell’accordo di programma che è stato mitizzato e che ha fatto dei disastri. Da un organico di 2.000 persone siamo passati a circa 900. Poi non è stata rispettata l’evoluzione della siderurgia a Genova con la verticalizzazione del freddo, quello di Cornigliano è uno stabilimento che ha bisogno di circa 300-400 milioni di euro di intervento. I sindacati denunciano che “nonostante il finanziamento erogato dallo Stato a inizio anno, il management pubblico-privato aziendale non sta mantenendo nessuno degli impegni presi sui volumi produttivi, gli investimenti, il funzionamento e la manutenzione degli impianti, sul pagamento delle ditte di appalto”, questo un passaggio della lettera indirizzata al ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, a quello delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, a quello del Lavoro Marina Elvira Calderone, a quello degli Affari Europei Raffaele Fitto e al ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Giliberto Picchetto Fratin. Intanto nel gruppo Acciaierie d’Italia (ex Ilva) ci sono 1.200 lavoratori senza certezze per il futuro.