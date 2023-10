Disastro autostrade: perenni disagi tra Piemonte e Liguria, una vergogna

Novi Ligure – Inizia la settimana e ripartono i disagi nelle autostrade tra Piemonte e Liguria. Il calvario continua. Una vergogna insopportabile. Disagi lungo la A26 Gravellona Toce-Genova Voltri, in direzione Genova, dove automobilisti e trasportatori si trovano in coda nel tratto compreso tra il casello di Masone e il bivio A26/A10 a causa dei restringimenti di carreggiata presenti. Due chilometri di coda si segnalano lungo la A7 Genova-Milano. Tra i caselli di Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, anche qui per un restringimento di carreggiata che da qualche mese sta creando disagi ai conducenti.