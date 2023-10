Pallacanestro Serie A – Un’altra caporetto per la Bertram Derthona

Venezia – Dopo il Ko pesante in Supercoppa contro Brescia, seppur fosse la prima partita stagionale, per la Bertram Derthona ne arriva un altro sul parquet della Reyer Venezia. Partenza pessima della squadra tortonese che si ritrova dopo poco sotto di 10. Il recupero è lento e tardivo, nel terzo quarto, ma il falso inzio è costato probabilmente la partita. Avvio complesso di gara, con la Bertram che segnerà la miseria di 39 punti in tutto l’incontro, con i tortonesi che non trovano canestri dal campo per oltre cinque minuti; Venezia ne approfitta per raggiungere la doppia cifra di vantaggio rapidamente contro avversari che sembrano quasi frastornati. Nel finale di frazione, soprattutto con le iniziative di Candi, i Bianconeri accorciano fino al 17-12 del primo tempo. Nel secondo periodo i padroni di casa continuano a mantenere il controllo della gara, aggiornando più volte il massimo vantaggio. A ridosso dell’intervallo una nuova reazione della squadra allenata da coach Ramondino, che lima un po’ la forbice tra le due formazioni chiudendo il parziale sul 35-24. Al rientro dagli spogliatoi, la Reyer trova maggiore continuità nel tiro da fuori, respinge i tentativi di rimonta della Bertram, e allunga fino al 56-39 del 30’. Nell’ultimo quarto, forte di un parziale quasi impossibile da recuperare, per l’Umana è un gioco da ragazzi conservare il Margine di vantaggio accumulato in precedenza, e così alle sirene la squadra di casa si impone senza patemi per 76-60.

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona 76-60 (17-12/35-24/ 56-39)

Umana Reyer Venezia: Spissu 8, Tessitori 10, Casarin 4. De Nicolao ne, O’Connell 4, Janelidze, Parks 10, Brooks, Simms 8, Wiltjer 19, Brown 3, Tucker 10. All. Spahija.

Bertram Derthona: Zerini, Dowe 15, Candi 6, Tavernelli, Srautins ne, Baldasso, Severini 1, Daumn 16, Obasohan 16, Weems 4, Thomas 10, Radosevic 2. All. Ramondino.