Pallacanestro Serie A2 – Monferrato raggiunto nel finale

Casale Monferrato – Vittoria al fotofinish per la Luiss Roma che porta a casa il match per 78-79. Decide una giocata di Fallucca a meno di un secondo dalla fine. I romani per lunghi tratti conducono il match senza mai allungare però in maniera determinante. Buona come prima uscita ufficiale, è mancata un po’ di fortuna nel finale dove avrebbero potuto trionfare entrambe le squadre. Il Monferrato basket come quintetto iniziale presenta: Kelly, Calzavara, Pepper, Poom e Martinoni. In avvio le due squadre procedono punto a punto e chiudono il primo quarto sul 21-23. Secondo quarto dove a fare la differenza sono stati i rimbalzi, a favore del Monferrato che però il primo tempo non riesce ad aggiudicarselo. 17-19. Secondo tempo i cui si fa sentire Pepper, miglior realizzatore di giornata con 18 punti, e soprattutto capitan Martinoni che regola la differenza con quattro punti sotto canestro. Quarto ed ultimo quarto dove a decidere l’incontro sono i tiri liberi finali di Fallucca che regalano agli ospiti la partita.

Monferrato Basket – Luiss Roma 78-79 ( 21-23/ 17-19/ 17-17/ 23-20)

Monferrato Basket: Pepper 18 (3/5-4/9), Martinoni 17 ( 8/11 – 0/4), Calzavara 13 ( 3/6 – 2/4), Kelly 11 ( 1/5 2/6), Fantoma 10 ( 2/3 2/4), Fabi 4 ( 1/1 0/2), Poom 2 ( 1/1 0/0), Zucca 2 ( 0/2 0/1), Pianegonda 1 ( 0/0 0/0), Ravioli, Bertaina, Castellino. All. Di Bella.

Luiss Roma: Fallucca 22 ( 2/3 5/10), Pasqualin 10 ( 2/3 0/5), Cucci 9 ( 2/7 1/3), Badmus 9 ( 3/7 0/2), Jovovic 7 ( 2/2 1/2 ), Murri 7 ( 2/5 1/1), Miska 6 ( 3/5 0/0), Legnini 6 ( 0/0 2/2), D’Argenzio 3 ( 0/4 1/2), Salvioni 0 ( 0/0 0/1). All. Tolino.