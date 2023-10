Pedretti: la mia passione per il calcio mi spinge all’offerta di acquisto dell’Alessandria

Alessandria – Una più o una meno, sull’Alessandria Calcio ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Ora siamo giunti ai comunicati stampa come quello di Alain Pedretti, azionista di minoranza del Club, un faccendiere francese che detiene il 40% delle quote.

Lo pubblichiamo senza commenti: “Dopo una lunga e attenta riflessione e approfondite considerazioni, ho preso la decisione di proporre all’altro socio dottor Enea Benedetto di acquisire le sue quote dell’U.S. Alessandria Calcio per consentirmi di avere il controllo totale della società. Questa importante decisione è stata assunta soprattutto alla luce delle recenti vicende che hanno caratterizzato la gestione dell’area sportiva, amministrativa e finanziaria del club, che giudico del tutto inaccettabili, di cui è esclusivamente responsabile l’attuale socio di maggioranza. Non sarò da solo in questo sforzo per riportare la società nel perimetro di una sana e corretta gestione sportiva e manageriale. Sarò infatti entusiasta di collaborare con tutti quegli imprenditori locali che condividono la mia passione per il calcio e il desiderio di vedere l’Alessandria tornare ad essere rispettata ed amata come richiede la sua gloriosa storia. La mia offerta per acquisire le quote dell’altro socio e la collaborazione con gli imprenditori locali saranno discussi nei dettagli nei prossimi giorni, con l’obiettivo di raggiungere un accordo nell’esclusivo interesse della società. A tale scopo mi impegnerò a condurre rapide trattative e a garantire una transizione senza intoppi, perché non c’è più tempo da perdere”.