Ristoratori sfruttavano cuochi e camerieri pagandoli in nero

Acqui Terme – La Guardia di Finanza ha scoperto 14 lavoratori in nero in un ristorante cinese della città, tutti stranieri, di cui uno cinese e senza permesso, che lavoravano in nero per metà del tempo mentre per l’altra metà erano sottopagati. Sono scattate le sanzioni amministrative per i titolari cinesi del ristorante che ammontano a circa 200.000 euro. Alla fine sono state denunciate sei persone per favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Tra le irregolarità anche la concessione in affitto, da parte dei titolari, d’un appartamento, a titolo oneroso, ai dipendenti che lo utilizzavano come “dormitorio” tra un turno di lavoro e l’altro.