Un vigile urbano dirigente amministrativo del Comune di Novi Ligure (?)

Novi Ligure – Non saremo mai abbastanza riconoscenti al destino per averci regalato l’opportunità di scrivere su Novi Ligure, città di nescienti, pensionati, cassintegrati, disoccupati, dipendenti fannulloni degli enti pubblici (lo stipendificio Acos, che non funziona, ha circa 400 dipendenti), scioperanti professionisti dell’ex Ilva, ferrovieri e pendolari, dove ne succede una al giorno. Gli è che, dopo le dimissioni della dottoressa Lorenza Monocchio, una capace dirigente amministrativa del Comune di Novi Ligure, s’è dovuto correre ai ripari e chi hanno messo al suo posto? Il comandante dei vigili urbani, tale “dottor” Armando Caruso. Roba da Zelig (infatti pubblichiamo un monologo del sindaco Muliere…, pardon, di Palmiro Cangini che però porta la fascia tricolore da sindaco al contrario come Muliere). È stato nominato col decreto n. 11 di sabato 30 settembre 2023. Senza nulla togliere al “dottor” Caruso Armando, siamo veramente alle comiche finali.