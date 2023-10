Animali in gabbia e senz’acqua alla”Monferrato green farm”

Casale Monferrato – Morena Botto, presidente delle Guardie zoofile regionali Gepa denuncia maltrattamenti degli animali esposti alla “Monferrato green farm” dello scorso fine settimana al Palafiere di Casale, organizzata da D&N Eventi e Confartigianato Imprese Alessandria col Comune, vari Enti e Associazioni del territorio. I fatti sono stati segnalati da visitatori che hanno detto di aver visto animali esposti in fiera chiusi in gabbie e senz’acqua. Inoltre c’era un animatore che attirava i bambini vicino alle gabbie agitando dei palloncini colorati che poi faceva esplodere terrorizzando i poveri animali. Insomma un inferno per loro. L’area oggetto delle contestazioni era quella dedicata ad animali da cortile, galline, conigli, caprette e pure due asinelli per portare in groppa i bambini. Morena Botto è determinata e ora ha spostato la sua attenzione a una mostra di animali esotici organizzata nello stesso luogo anticipando che se qualcosa non è regolare saranno sequestrati gli animali.