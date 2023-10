Contestata la calciatrice di colore dell’Alessandria Calcio Femminile

Torino – Awa Sylla dell’Alessandria Femminile ha detto di aver ricevuto un pesante insulto razzista da un’avversaria durante la partita di Eccellenza (quarto e penultimo livello del calcio femminile italiano) che si è svolta domenica in trasferta contro il Torino Women finita con la vittoria per 2 a 1 delle calciatrici torinesi. Dopo un fallaccio l’alessandrina e la torinese si sono insultate e la torinese non ha esitato ad apostrofare la donna di colore chiamandola “negra di merda”. Awa Sylla dice che a poca distanza c’era l’arbitra che ha fatto finta di non sentire. D’altronde molti anni fa, quando eravamo bambini, l’epiteto “Arbitro cornuto” era un classico del tifo calcistico e, che io sappia, non c’è mai stata una denuncia. I tempi cambiano: oggi indicando col dito la Luna, guardiamo il dito ma non la Luna.

Foto tratta da La Stampa