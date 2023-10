Alessandria – Ieri pomeriggio in Piazza Libertà un giovane migrante è stato fermato dagli Agenti della Polizia Municipale in quanto sarebbe la stessa persona che qualche giorno fa si è sottratta all’arresto nei giardini pubblici della stazione in quanto colto in flagrante mentre spacciava. Era riuscito a far perdere le proprie tracce fino a ieri quando, nel corso di un’ispezione è stato riconosciuto e fermato.