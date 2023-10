La Regione Piemonte fa annullare la riunione di Anaste e ne indice una per suo conto: la Sanità in Piemonte è allo sbando

Alessandria – Anaste Alessandria (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la terza Età) aveva organizzato a Torino un incontro fra tutti gli imprenditori RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) del Piemonte per definire una piattaforma di richieste alla Regione (niente di più di quanto già accordato per esempio in Liguria dall’Amministrazione Regionale di Centro destra guidata da Toti) per l’adeguamento delle rette amministrate all’inflazione e revisione di alcuni parametri organizzativi per compensare la carenza di personale infermieristico. La riunione era stata convocata con la presenza d’una quindicina di sigle del Settore nella Sede Api di Torino per il 5 ottobre ma. Sarebbe stata un’occasione, dopo la fase pandemica, per fare il punto su un settore vitale ma in grande difficoltà, visti gli aiuti pari a zero ottenuti dalla Regione Piemonte del governatore Cirio (che non coltiva pomodori). Tuttavia Api Sanità (i padroni di casa) ha sospeso l’incontro perché la Regione Piemonte ne ha già indetto uno per mercoledì 11 ottobre.