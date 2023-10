Proclamato il lutto cittadino dopo il massacro di mercoledì 27 settembre

Alessandria – Ieri i sindaco Giorgio Abonante con un decreto sindacale ha proclamato per oggi il lutto cittadino in seguito al triplice omicidio e suicidio messo in atto la mattina di mercoledì 27 settembre scorso in città, per cui gli alessandrini sono rimasti scossi. Si tratta di una tragedia famigliare molto cruenta nei confronti della quale l’intera cittadinanza ha subito manifestato un accorato sentimento affinché potesse essere formalmente proclamato il lutto cittadino. In particolare gli studenti dell’ITIS “Alessandro Volta” di Alessandria (Istituto di Istruzione Superiore frequentato dal giovane Matteo vittima insieme alla madre e alla nonna), unitamente ai docenti e alla dirigenza scolastica hanno promosso per oggi, martedì 3 ottobre 2023 una “marcia silenziosa” in ricordo di Matteo e delle vittime innocenti di questa tragedia. Il ritrovo è per le sette di stasera nel giardino dell’Istituto scolastico e si concluderà verso le nove davanti alla casa di Matteo. Intanto sarà esposta la bandiera municipale a mezz’asta in segno di lutto, sugli edifici comunali per tutta la giornata di oggi, mentre a mezzogiorno sarà rispettato un minuto di raccoglimento negli uffici comunali, nelle scuole alessandrine e nelle associazioni locali con tutte le altre organizzazioni politiche, sociali, sindacali, culturali e sportive. Raccoglimento a mezzogiorno anche per gli operatori economico-produttivi e commerciali, e per i titolari di attività private di ogni genere.