Arriva Bianchini, ritorna Quistelli: i Grigi ripartono… forse

Alessandria – Marco Banchini, 43 anni di Vigevano, è il nuovo allenatore (forse, chissà, può darsi, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo, se son rose fioriranno, chissà chi lo sa, nel più ci sta il meno, finché la barca va…) e già da oggi pomeriggio, mercoledì 4 ottobre 2023 è in campo ad allenare la pattuglia dei Grigi. Prende il posto di Vitantonio Zaza ed esordirà come mister nella partita di venerdì sera contro il Mantova. Ha allenato il Vigevano (2000-2012), il Bellinzago (2012-2013), il Robur Siena (2016-2017), la Casertana (2017), il Como (2018-2020), la Vis Pesaro (2021-2022), il Montevarchi (2022-2023). Intanto si viene a sapere che, dopo la rissa in sede del 18 settembre, quel simpaticone di Umberto Quistelli (nella foto a lato) è stato reintegrato al suo posto di direttore sportivo (forse, chissà, può darsi, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo, se son rose fioriranno, chissà chi lo sa, nel più ci sta il meno, finché la barca va…). Era stato sospeso dal presidente Benedetto. Il Quistelli è stato visto sano come un pesce (dopo il ricovero all’ospedale per i cazzotti presi negli uffici dell’Alessandria Calcio) a bordo campo ieri sera al Mocca.