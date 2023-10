Tortona – Carambola di auto ieri sera, martedì 4 ottobre, in corso Romita. Per cause in corso di accertamento un’auto ha urtato violentenmente una seconda auto parchegiata che a causa del forte tamponamento è finita contro una colonnina dell’Enel abbattendola. Per fortuna l’automobilista investitore non ha riportato lesioni gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.