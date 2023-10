Calcio Serie C, Coppa Italia – La Pergolettese attacca e l’Alessandria vince

Alessandria – Grazie a due gol nel recupero con Anatriello e Pagliuca, l’Alessandria accede al secondo turno di Coppa Italia quando dovrà vedersela con l’Entella. Ieri sera la vittoria dei Grigi è arrivata inaspettatamente, anche perché era stata la Pergolettese ad attaccare di più, ma quando tutti erano rassegnati ad andare ai supplementari, sono arrivate le due reti, al 46’ e al 48’. A bordo campo c’era l’ex Ds Umberto Quistelli, anche se per lui non è certo il reintegro.

Alessandria (4-4-2): Virano; Vaughn, Belgiovine, Ndir (24’ st Zerbo), Ercolani; Mariello (1’ st Ghiozzi), Pellitteri, Nichetti (1’ st Mastalli), Pellegrini (24’ st Pagliuca); Ronci (12’ st Gueli), Anatriello. In panchina: Liverani, Menino, Rossi, Gazoul, Rota, , Manneh, Nunzella, Ciancio, Giubilato, Sepe, All.: Zaza

Pergolettese (3-5-2): Cattaneo; Schiavini, Lambrughi, Capoferri; Bozzuto, Jaouhari, Andreoli, Tacchinardi (36’ st Francisco), Cerasani (23’ st Filippo Doldi); Raimondi (11’ st Sartori), Caccavo. In panchina: Fil. Doldi, Guiu, Pascar, Aucelli. All.: Abbate

Gol: st 46′ Anatriello, 48′ Pagliuca

Arbitro: Zanotti di Rimini

Guardalinee: Cardona di Catania e Di Dio di Caltanisetta;

Quarto: Calzolari di Albenga

Ammoniti: Raimondi, Schiavini, Vaughn per gioco falloso.

Corner: 8-4 per la Pergolettese.

Recuperi: 0+4