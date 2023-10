Costosi turnover di dirigenti comunali nella capitale della Mandrognìa

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo registrare – da cronista, cioè da chi si fa gli affari degli altri – che a Palazzo Rosso, leggi Municipio Mandrogno, è “tempo di valigie”. Dopo la partenza dell’eterno dirigente all’Urbanistica Pier Franco Robotti (con biglietto, pare, di sola andata), un altro storico dirigente tecnico, l’ingegner Marco Neri, sembra ormai prossimo a lasciare le “amate sponde”. Per contro i politici eletti restano ben saldi alla “guida del vapore”. Anzi, per qualcuno, ormai residente fuori Regione, il sacrificio di partecipare alle riunioni deve essere compensato con rimborsi chilometrici per tornare appositamente in Città. Ma non è finita perché i nostri politici che non sanno come fare a passare il tempo, invece di mettersi a lavorare come fanno tutti i cittadini seri, pensano a un aumento dei gettoni di presenza: si sa, le campagne elettorali costano (soprattutto quelle regionali) e i soldi non bastano mai. Forse ne chiederanno qualcuno indietro a quegli Amministratori delle Società del Comune che negli anni passati hanno percepito compensi che l’ispettore ministeriale si è ostinato a non riconoscere. Vagli a spiegare che per continuare il sacrificio non basta saltare da una poltrona all’altra (daltonismo politico incluso), ma occorre far fronte a spese sempre più grandi.

Lo sanno a Roma che c’è l’inflazione?

E io pago.