Mancano i soldi, l’ospedale nuovo non si farà, meglio aggiornare quello che c’è

Alessandria – Entro settembre bisognava assegnare il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Alessandra, da realizzare in zona Galimberti. Ma siamo ai primi di ottobre e non si è saputo niente. I bene informati ci hanno detto che è stata tutta una finta in quanto non ci sono i soldi, per cui è molto probabile – e auspicabile – che sia presa in considerazione l’ipotesi del raddoppio dell’attuale ospedale che va benissimo, un’ipotesi sostenuta con forza anche da questo giornale. In ultima analisi, per salvare capre e cavoli, si potrebbe ricorrere ai fondi dell’Inail (ma non ci sono) o a un partneriato pubblico privato. Qui ad Alessandria, secondo il progetto in discussione ma non ancora approvato, sarebbero buttati via circa 5 milioni di euro mentre ampliando la struttura esistente (immagine a lato). Qualcuno dice, a ragione, che bisogna investire sul personale, che manca, piuttosto che costruire l’ennesima cattedrale nel deserto coi soldi dei cittadini.