La Polizia di Stato alla “Giornata della Sostenibilità” in cittadella

Alessandria – Lo scorso 20 settembre il gruppo Amag di Alessandria insieme ad altri partner (da cui partneriato e non partenariato), quali Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Università del Piemonte Orientale, ha organizzato la terza edizione della “Giornata della Sostenibilità”, all’interno della Cittadella di Alessandria: anche la Polizia di Stato ha partecipato all’evento.

Il tema centrale dell’edizione era quello di mettere a confronto le voci del territorio impegnate nella sfida alla sostenibilità ambientale, con uno sguardo proteso al futuro grazie alla partecipazione di oltre 1.000 alunni delle 60 classi delle scuole primarie e secondarie di I grado di Alessandria, accompagnati da 135 insegnanti.

All’interno della piazza d’armi della Cittadella, con la presenza del Pullman Azzurro della Polizia Stradale, la Sezione Polizia Stradale di Alessandria ha allestito uno stand con tutte le apparecchiature speciali e mezzi in dotazione, tra le quali due moto Yamaha Tracer, la nuovissima Subaru XV Ibrida di recente assegnazione, nonché un simulatore di guida.

Tutte le apparecchiature e i mezzi esposti sono stati oggetto di curiosità ed interesse da parte dei convenuti, che sono stati coinvolti nell’ottica della sicurezza stradale partecipata, anche valorizzando la mobilità sostenibile quale presupposto di salvaguardia dell’ambiente e dell’incolumità degli utenti della strada.

La giornata, è stata apprezzata sia dagli studenti sia dagli insegnanti e si è conclusa alle ore 16.00 circa con l’ammaina bandiera, riscuotendo notevole successo e valorizzando l’immagine della Polizia di Stato ed il ruolo centrale della Specialità della Polizia Stradale nella promozione della sicurezza per gli utenti della strada.