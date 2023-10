La Stampa: licenziato il direttore Giannini; Ubaldeschi lascia il Secolo XIX

Torino – Dopo aver perso diecimila copie all’anno in tre anni (2020.2023) alla guida del quotidiano La Stampa da ieri è in atto l’avvicendamento alla direzione del giornale torinese. L’editrice Gedi, in una nota ha annunciato ieri la sostituzione del Massimo Giannini, classe 1962, con l’attuale vicedirettore Andrea Malaguti, bolognese di quattro anni più giovane e da oltre un decennio in forze al giornale: un uomo macchina che si è fatto le ossa a capo della cronaca cittadina. Pare che per Giannini si pensi a un incarico da editorialista. Con questa decisione John Elkann e la famiglia avrebbero rimediato alla poco gradita impostazione molto politicizzata e orientata a sinistra del quotidiano voiluta da Giannini, al fine di lanciare un messaggio di distensione alla politica, in particolare alla nuova maggioranza al governo. Cambio della guardia anche al Secolo XIX, sempre del gruppo Gedi dove, dal prossimo 16 ottobre il direttore Luca Ubaldeschi, che è di Novi Ligure, lascerà dopo cinque anni la direzione e al suo posto arriverà Stefania Aloia, prima donna al vertice del giornale ligure, ex vicedirettore di Repubblica.