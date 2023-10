Riboldi consegna a Ramos-Horta il diploma di Senatore Accademico dello Studium

Ginevra – Giovedì sera a Ginevra, nel corso di una cerimoinia ufficiale, il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi ha consegnato a José Ramos-Horta, presidente di Timor Est e Premio Nobel per la Pace, il diploma di Senatore Accademico dello Studium, Accademia di Arte, Storia, Letteratura e Scienze fondata nel XV Secolo da Guglielmo I Paleologo a Casale Monferrato. “Sono onorato – ha detto Riboldi – di aver potuto incontrare una figura come quella del presidente Ramos-Horta vivendo un momento prezioso a livello personale, ma anche per la città che rappresento, proiettandola in un contesto internazionale di alto livello”.