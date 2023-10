Alessandria – Per cause in corso di accertamento, verso l’una e mezza di oggi pomeriggio, c’è stato un incendio nella Centrale del Latte di Alessandria, in Viale Massobrio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia di Stato insieme a una pattuglia della Polizia Municipale per verificare i danni e accertare le cause dell’incidente. Per fortuna non si registrano feriti.