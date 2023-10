L’Alessandria sprofonda a Mantova ed è ultima in classifica con un punto

Mantova (Mantova 2 – Alessandria 0) – Ennesima sconfitta consecutiva (la sesta) dell’Alessandria contro il Mantova, un’Alessandria che è ultima in classifica con un punto. Brutto esordio per Mister Marco Banchini, ma non poteva essere altrimenti dato il pochissimo tempo che ha avuto per rimettere insieme i cocci di una compagine distrutta. Il Mantova non sbaglia la partita del riscatto e con un gol per tempo torna alla vittoria battendo i Grigi. La squadra di Possanzini parte subito forte e dopo soli 3’ sblocca il risultato. Galuppini lancia verso il centro, dove Nichetti, nel tentativo di anticipare Trimboli batte il proprio portiere. Nella ripresa il Mantova 2-0 è di Fiori. I nostri sono fragili, privi di visione di gioco, e ogni tanto sprecano qualche buona occasione come ha fatto Pagliuca al 69’ sbagliando un gol facile facile.

Mantova-Alessandria 2-0

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Panizzi (82′ Celesia); Trimboli (71′ Wieser), Burrai, Muroni; Galuppini (82′ Bragantini), Monachello (71′ Mensah), Fiori (71′ Debenedetti). In panchina: Sonzogni, Bani, Radaelli, Suagher, Fedel, Napoli, Argint, Giacomelli. All.: Possanzini.

Alessandria (4-4-2): Liverani; Ciancio, Rota, Giubilato (61 Manneh); Pellegrini, Nichetti, Nunzella (61 Sepe), Rossi; Mastalli; Pagliuca (82 Pellitteri), Anatriello (61 Gazoul). In panchina: Virano, Belgiovine, Ndir, Ghiozzi, Ercolani, Crivellaro, Vaughn, Zerbo. All.: Banchini.

Gol: 4′ Aut. Nichetti; 56′ Fiori.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano (assistenti: Rinaldi di Pisa e Gennuso di Caltanissetta).

Corner: 5-3.

Ammonti: Anatriello (A), Mastalli (A), Fiori (M), Maggioni (M), Muroni (M).

Recuperi: 1+4.